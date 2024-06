Um golo de Ivan Schranz, aos sete minutos, selou o triunfo dos eslovacos, num jogo em que a formação belga falhou uma série de oportunidades flagrantes e teve dois golos anulados pelo VAR, ambos a Romelu Lukaku.

Com este resultado, os eslovacos igualaram os três pontos da Roménia, que, no primeiro encontro do agrupamento, bateram a Ucrânia por 3-0.