O especialista participa na segunda-feira numa conferência promovida pelo Centro Hospitalar Lisboa Norte sobre “Inovação e Segurança da Informação”, com uma palestra sobre os desafios da segurança de dados.

Para o especialista, em Portugal “não há um ordenamento do território nacional no espaço virtual”, seja no sistema de saúde, seja em outros essenciais, defendendo que essa arquitetura dos sistemas é essencial para se saber “o que há para ‘securizar’”.

“Quando falamos de cibersegurança temos de questionar: Há um sistema de saúde ou há um conjunto de sistemas de saúde numa cacofonia incrível? Onde está a informação de saúde [de cada um]? Ninguém sabe responder. Porque ninguém sabe onde está”, afirmou em declarações à agência Lusa.

Para o presidente do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, a discussão da cibersegurança em sistemas complexos como é o da saúde “tem de estar associada à arquitetura do espaço virtual”.