Entre as pessoas que contraíram a doença até hoje, 135 já tiveram alta, sendo as comunidades de Madrid (782), País Basco (195), La Rioja (144) e Catalunha (124) as mais afetadas pela epidemia.

As autoridades sanitárias também revelaram números para outras regiões espanholas: Andaluzia (71), Castela e Leão (56), Comunidade Valenciana (50), Castela-Mancha (39), Aragão (38), Canárias (25), Astúrias (22), Galiza (22), Baleares (13), Cantábria (12), Navarra (12), Múrcia (9) e Extremadura (8).

As cidades no norte de África de Ceuta e Melilla não têm casos confirmados da doença Covid-19.

O governo espanhol decidiu hoje, entre outras medidas, proibir todos os voos entre Itália e Espanha até 25 de março, a fim de limitar a propagação do novo coronavírus, cujo número de casos continua a aumentar.

As autoridades espanholas também recomendaram a todas as federações desportivas do país a realização à porta fechada dos eventos desportivos, entre os quais os jogos da Liga espanhola de futebol.

Estas medidas somam-se a outras adotadas na segunda-feira, como o encerramento de escolas da Comunidade de Madrid, Vitória e Labastida (País Basco) durante 14 dias.