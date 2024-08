Uma criança de 11 anos morreu, no passado domingo, após ter sido atacada com uma faca enquanto brincava com os amigos num campo de futebol da cidade espanhola de Mocejón, em Toledo, contou o El Mundo.

Segundo a imprensa em Espanha, Mateo estava acompanhado por outros crianças quando, pelas 10h00 locais, foi abordado por um homem que lhe desferiu, pelo menos, 11 golpes. Depois do sucedido, o suspeito fugiu num Ford Mondeo cinzento, deixando o menino no chão que, apesar de ter sido socorrido no local, não sobreviveu.

O Jornal de Notícias salientou ainda que um familiar que estava por perto tentou salvar a criança, mas sem sucesso.

De acordo com o El País, o suspeito terá mesmo tentado atacar primeiro outras crianças e só terá atingido Mateo, um aficionado de futebol que jogava no clube desportivo local, porque as mais velhas conseguiram fugir.

O indivíduo, de 20 anos, foi entretanto detido pelas autoridades em Mocejón. "Sabíamos que ele era daqui, pelo simples facto de que o buraco por onde ele entrou é conhecido por todos aqui", observou um morador da cidade.

Algumas pessoas que testemunharam o crime disseram que o suspeito tem o cabelo loiro e uma tatuagem na mão.

Ainda segundo as publicações espanholas, a Câmara Municipal decretou três dias de luto, desceu as bandeiras a meia haste e organizou uma vigília, que aconteceu no final do dia de ontem, para homenagear a vítima, cuja família explorava uma padaria da região.

Nas redes sociais, as reações surgem a cada instante, com o presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, o presidente da região de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, e a delegada do Governo em Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, por exemplo, a lamentarem o sucedido.

(Notícia atualizada às 17h01 com a detenção do suspeito)