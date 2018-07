O ministro espanhol do Interior, Fernando Grande-Marlaska, pediu este sábado, na Andaluzia, uma "solução europeia" para o "problema da imigração", depois de a Guarda Costeira espanhola ter auxiliado mais de 1.200 migrantes no mar em dois dias.

"Viemos aqui para ver no terreno os problemas que existem, o problema da imigração, que é um problema da Europa, que precisa de uma solução europeia", disse à imprensa o ministro Grande-Marlaska, membro do novo governo do socialista Pedro Sánchez, ao visitar a província de Cádiz, segundo uma gravação enviada pela comitiva oficial.

O ministro espanhol foi a Algeciras para constatar como os migrantes estão a ser atendidos pelas forças de segurança e pela Cruz Vermelha.

Na sua conta na rede social Twitter, o serviço público de Salvamento Marítimo anunciou este sábado que 334 pessoas recém-chegadas de 17 embarcações improvisadas receberam hoje ajuda.

Já na sexta, a Guarda Costeira socorreu 888 pessoas num único dia.

Este ano, Espanha tornou-se a primeira porta de entrada de migrantes irregulares à Europa, à frente da Itália.

"Isso era de se esperar", afirmou o ministro, acusando o governo anterior, do conservador Mariano Rajoy, de "um pouquinho de imprevisão", depois de as chegadas pelo mar terem começado a disparar no ano passado.

"Estamos a abrir um centro no [...] porto de Algeciras", com capacidade para mais de 600 lugares, declarou, afirmando que se trabalha "contra o relógio".

Mais de 20.992 migrantes em situação irregular chegaram a Espanha pelo mar desde o início do ano, e 304 morreram durante a travessia, segundo um registo da Organização Internacional para as Migrações (OIM), com data de 25 de julho.

Até então, Itália contava com 18.130 chegadas e 1.111 mortos, enquanto a Grécia contabilizava 15.528 chegadas e 89 óbitos.