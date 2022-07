"Entre os 3.750 pacientes (...) 120 casos foram internados e dois morreram", declarou o Centro de Coordenação de Alertas e Emergências Sanitárias no último relatório, publicado hoje, sem especificar a data desta segunda morte.

Estas são as primeiras mortes na Europa de pessoas infectadas com o vírus da varíola-dos- macacos. Na sexta-feira, o Brasil anunciou uma morte.

Não há, porém, confirmação que a causa das mortes seja exclusivamente o vírus, sendo que no caso do paciente brasileiro foi divulgado que tinha outras comorbilidades.

Contactado pela AFP, o ministério espanhol não forneceu mais detalhes, especificando que se tratava de dois pacientes com varíola-dos- macacos e referindo-se a "análises que poderão ocorrer posteriormente para poder determinar a causa da morte".

Em Espanha, um dos países com mais casos do mundo, 4.298 pessoas foram infectadas, segundo o último balanço do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências Sanitárias.

A maioria dos contágios está concentrada na Europa, com 70% dos 18 mil casos detectados desde o início de maio, e 25% nas Américas, segundo o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Um total de sete mortes foram registradas em todo o mundo desde maio, com as cinco primeiras relatadas na África, onde a doença é endémica e onde foi detectada pela primeira vez em humanos em 1970.

A OMS emitiu o mais alto nível de alerta, de Emergência de Saúde Pública de Interesse Internacional (USPPI), em 24 de julho para fortalecer a luta contra a doença, também conhecida como monkeypox.