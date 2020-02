Escreve o El País que o paciente se encontra internado no Hospital de son Espases e que se trata de um dos quatro membros da família britânica que estavam hospitalizados depois de se saber que tinham estado em contacto com uma pessoa infetada com o vírus, em França.

Os outros três britânicos — a esposa do indivíduo com resultado positivo e os dois filhos, de 7 e 10 anos — tiveram resultado negativo para infeção com coronavírus.

O primeiro caso em Espanha foi detetado na ilha de La Gomera. Tratava-se de um turista alemão que tinha estado em contacto na Alemanha com um paciente diagnosticado com o vírus.

O número de mortes por coronavírus aumentou para 811, superando as mortes por SARS em 2002-2003, com um total de casos a chegar a 37.198, segundo dados oficiais.

No sábado, a Comissão Nacional de Saúde da China tinha anunciado 722 mortos pelo surto do novo coronavírus.

Segundo a Comissão, até ao fim do dia de sábado registaram-se 6.188 casos graves, enquanto 2.649 pessoas tiveram alta.

As autoridades fizeram seguimento médico a 371.905 pessoas, que estiveram em contacto com os infetados, dos quais 188.183 continuam em observação.

Hoje contabilizaram-se mais 89 mortes em relação aos números de sábado devido ao vírus 2019-nCoV, com epicentro na cidade chinesa de Wuhan, na província central de Hubei.

O SARS — Síndrome Respiratório Agudo Severo fez 774 mortes no mundo inteiro.

Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há outros casos de infeção confirmados em mais de 20 países.

A Organização Mundial de Saúde declarou em 30 de janeiro uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional, o que pressupõe a adoção de medidas de prevenção e coordenação à escala mundial.

As pessoas infetadas podem transmitir a doença durante o período de incubação, que varia entre um dia e duas semanas, sem que o vírus seja detetado.