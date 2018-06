Segundo Maria José Passos, o novo tratamento para esta patologia “extremamente agressiva” permite obter “respostas rápidas e de longa duração, com impacto significativo na sobrevivência dos doentes”.

“Trata-se de um tratamento inovador de imunoterapia, que representa mais do que uma esperança, já há ensaios positivos com aumentos de sobrevivência”, afirmou.

Em declarações à Lusa, Maria José Passos sublinhou que o novo tratamento “transforma uma doença agressiva numa doença crónica, é uma nova arma terapêutica para os doentes com esta patologia que estava órfã de terapêuticas, não tinha agentes eficazes”.

A presidente do IPM falava à Lusa a propósito da reunião “Deep in Merkel Cell Carcinoma”, que se realiza no sábado, entre as 09:00 e as 13:00, no Porto, para debater as novidades que existem no tratamento desta patologia.

Este ano, a abordagem a esta temática inicia-se com o seu diagnóstico, passando para a cirurgia e tratamento da doença, com a inclusão de três casos clínicos abertos a painel de discussão, referiu a responsável.