Para marcar o arranque do ciclo de debates e conferências dedicados à Ciência e à Educação, a Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS) convidou três investigadoras da rede GPS (criada pela fundação que localiza, desde 2016, os cientistas portugueses espalhados pelo mundo) para abordarem o tema da alimentação.

A conferência, que decorreu hoje na Galeria da Biodiversidade do Porto, além de abordar a alimentação de um modo geral, focou-se também nas especificidades das plantas e do atual estado de preparação das mesmas para "lidarem" com as alterações climáticas, como a seca e as temperaturas elevadas.

Sónia Negrão, professora na University College Dublin, na Irlanda, e investigadora em melhoramento de plantas, acredita que "o grande desafio" que a ciência enfrenta é "alimentar 10 biliões de pessoas em 2050".

"Como vamos conseguir fazer isso, sendo que esse desafio é agravado pelas alterações climáticas?", questionou, apresentando algumas "soluções" e ferramentas utilizadas atualmente.

"Para garantir que conseguimos ter o que comer no futuro, temos de utilizar várias estratégias, não só a diversidade genética do que existe e explorá-la, mas recorrer às novas tecnologias, como a agricultura de precisão, ‘drones’, inteligência artificial e, inclusivamente, o melhoramento acelerado", afirmou.