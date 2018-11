Um total de 200 estudantes de mestrado no Instituto Superior de Ciências e Tecnologia Alberto Chipande em Moçambique estão a ser formados na área de medicina geral por especialistas portugueses, uma iniciativa promovida pela Health for Mozambican Children and Families.

“A ideia é garantir que estes especialistas partilhem a sua experiência com os nossos docentes”, declarou Júlio Thaimira, do Instituto Superior de Ciências e Tecnologia Alberto Chipande em Sofala, centro de Moçambique, citado hoje pela Televisão SVT. O programa da formação, com duração de cinco dias, abrange as áreas como ginecologia, pediatria e assistência à gravidez. “Há problemas de quadros nestas matérias e, portanto, esperamos que esta formação sirva para melhorar a qualidade do trabalho deste grupo”, declarou Júlio Thaimira. Por sua vez, a presidente da Health for Mozambican Childrem and Families, Carla Rêgo, disse que a organização não-governamental portuguesa está aberta para apoiar planos futuros, cujo foco está na assistência à saúde das pessoas. “Estamos totalmente disponíveis para apoiar iniciativas similares em todas dimensões, tanto na questão da ciência como no apoio em geral”, concluiu Carla Rêgo.