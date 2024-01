Os dados referem-se ao tempo médio de espera para atendimento nas últimas duas horas e o número de doentes apresentado é o das pessoas que se encontram atualmente a aguardar atendimento, após triagem.

Segundo os dados do Portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS), consultados pela agência Lusa, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, o tempo médio de espera era de 11 horas e 22 minutos, com 36 doentes a aguardar atendimento (pulseira amarela).

Existiam ainda 28 doentes menos urgentes (pulseira verde), com um tempo de espera médio de 20 horas e 33 minutos.

Ainda na região de Lisboa e Vale o Tejo, o tempo médio de espera para doentes urgentes era de cinco horas no Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra), onde 27 pessoas aguardavam atendimento. Já com pulseira verde, a média era semelhante com cinco horas e 33 minutos de espera (13 pessoas a aguardar).

No São José a espera ultrapassava as cinco horas e sete pessoas aguardavam atendimento, e no São Francisco Xavier, também em Lisboa, o tempo era de duas horas e 26 minutos (quatro pessoas à espera), enquanto no Garcia de Horta, em Almada, a espera era de uma hora e 57 minutos (16 pessoas).

No Grande Porto, no Hospital de São João a espera ultrapassava as duas horas e duas pessoas aguardavam atendimento, enquanto no Santo António não ia além da uma hora e 27 minutos (três pessoas à espera).

Nesta região, a situação mais crítica verificava-se no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, com uma espera de quase cinco horas, mas apenas duas pessoas aguardavam.

Já no Santos Silva, em Vila Nova de Gaia a espera para quem tem pulseira amarela era de duas horas e 28 minutos na urgência polivalente.

No Hospital Padre Américo, em Penafiel, a espera era de uma hora e 38 minutos, com duas pessoas à espera.

A triagem de Manchester, que permite avaliar o risco clínico do utente e atribuir um grau de prioridade, inclui cinco níveis: emergente (pulseira vermelha), muito urgente (laranja), urgente (amarelo), pouco urgente (verde) e não urgente (azul).

Nos casos de pulseira amarela, o primeiro atendimento não deve demorar mais de 60 minutos, e no caso da pulseira verde a recomendação é que não vá além de 120 minutos (duas horas).