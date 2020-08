A atribuição da Medalha de Honra ao piloto, natural de Esposende, foi decidida hoje por unanimidade na reunião do executivo e será atribuída dia 19 de agosto, no Dia do Municipio.

Paulo Gonçalves morreu, aos 40 anos, após uma queda em Layla (Arábia Saúdita) na sétima etapa do Rali Dakar, prova em que participava pela 13 vez.

A autarquia sustenta a atribuição daquela medalha, salientando a "determinação, o seu espírito de ajuda e de firmeza de caráter, o seu altruísmo e dedicação".

O executivo reconheceu ainda a Paulo Gonçalves um "relevante contributo para o desenvolvimento desportivo e pelo que essa ação representa para o engrandecimento e prestígio do concelho de Esposende".

Paulo Gonçalves foi galardoado com a Medalha de Mérito Desportivo do Município, em 2003, e foi várias vezes distinguido na Gala de Mérito Desportivo, para além de ter sido alvo de homenagem quando alcançou o título de Campeão do Mundo de Todo o Terreno em Motociclismo, em 2013.

Além do piloto, o executivo decidiu distinguir com a Medalha de Mérito Municipal os cidadãos Eugénio Campos Ferreira e João Carlos Garção e a Associação Comercial e Industrial do Concelho de Esposende (ACICE), e, com a Medalha de Mérito Cultural, o Grupo Associativo de Divulgação Tradicional de Forjães e o Rancho Folclórico de Fonte Boa, bem como os cinco funcionários municipais que completaram 25 anos de serviço efetivo.

Na mesma sessão será entregue o Voto de Louvor, aprovado a 24 de fevereiro de 2020, em reunião de Câmara, a Rui Pedro Silva, de Fão, pela distinção como o melhor líder de tecnologias de informação e comunicação da Europa na categoria de negócio (Business to Business), nos prémios European CIO of the Year (ECOTY), da CIONET, organização internacional que agrega mais de sete mil executivos ligados ao segmento das tecnologias.