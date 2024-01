A localidade serrana do distrito de Faro volta a aproveitar o período de floração das amendoeiras para promover um evento que apresenta um programa de atividades que promovem a etnografia, o pedestrianismo e a gastronomia local, lê-se num comunicado da organização.

Segundo a nota, a gastronomia representa uma parte importante do certame, estando prevista a confeção de uma torta de amêndoa gigante com 42 metros em colaboração da Escola de Hotelaria e Turismo de Vila Real de Santo António.

Na área gastronómica está também prevista a participação do ‘chef’ executivo de uma unidade hoteleira e professor das escolas de hotelaria do Turismo de Portugal Francisco Siopa.

Durante o festival, estão também previstas atividades de pedestrianismo, com quatro percursos sinalizados de níveis de dificuldade diferenciados e distâncias de cinco, oito, 11 e 20 quilómetros, antecipou.

O festival conta também com atuações musicais de vários géneros, que se dividem por três palcos em três dias e que vão do folk à world music, passando pelo flamenco e música popular.

Está ainda prevista a recriação da Lenda das Amendoeiras em Flor, pela Associação Satori, e o espetáculo Festival da Art´Ri-te, encenado pelo grupo de teatro CCD de Castro Marim.

O programa inclui também atividades para as crianças, que terão acesso a animação infantil, entre jogos tradicionais, animais da quinta, passeios de burro e estátuas vivas, lê-se na nota.

A fotografia, com a Associação ¼ Escuro, vai apresentar uma exposição relativa à última edição do festival e a organização também tem preparados um mercado com mais de 40 artesãos a trabalhar ao vivo, e “ateliers de pão, de cestaria e oficinas de plantação de amendoeiras”, mediante inscrição gratuita.

“Fundado pela ARCDAA (Associação Recreativa, Cultural e Desportiva dos Amigos da Alta Mora), o Festival das Amendoeiras em Flor do Algarve, é uma iniciativa estratégica e promocional das tradições e identidade do território e tem como objetivo o combate à desertificação da serra algarvia ao mesmo tempo que celebra as tradições da região”, conclui a organização.