A pedido do vereador da CDU, Carlos Almeida, a autarquia "desencadeou um esforço nunca antes feito de sistematização de dados e compilação de cifras", documento a que a Lusa teve acesso, sobre os custos do Estádio Municipal, documento a que a Lusa teve acesso, que demonstra que a infraestrutura orçada cerca de 65 milhões de euros pode custar "ainda mais" do que já apurado, uma vez que decorrem ainda vários processos judicias que podem "agravar os custo" do Estádio Municipal.

Segundo exemplificou à Lusa o presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio (PSD/CDS-PP/PPM), o atual custo daquela infraestrutura, que a autarquia pondera alienar, "corresponde a um valor superior ao do Hospital de Braga, a 1,5 vezes o custo do Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia (INL), a 10 vezes o investimento necessário para a conclusão da Variante do Cávado e a intervenção do Nó de Infias, 15 vezes o investimento feito no Parque de Exposições de Braga, 30 vezes o investimento em curso no Mercado Municipal e 50 vezes o investimento na expansão do Parque Desportivo da Rodovia".

Em declarações à Lusa, o vereador da CDU afirmou que "os números são claros e indicam o desvario que foi a condução de todo o processo de construção do Estádio", marcado por obras a mais, processos judiciais, trabalhos de recuperação, reparações e acréscimos.

Salientando que ainda não pode "ver ao detalhe" o documento da autarquia, Carlos Almeida referiu que "têm que ser apuradas responsabilidades por estes números".