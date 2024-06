Fonte do hospital de Santa Maria disse à Lusa que os três doentes com traumatismo craniano estão sob vigilância no Serviço de Observação da Urgência Central, mas a situação clínica está estável.

Os restantes feridos que foram assistidos após o acidente já tiveram alta, acrescentou a mesma fonte.

Dez pessoas ficaram feridas, três delas com gravidade, depois de as cadeiras onde se encontravam terem caído de uma bancada do EUL quando decorria um evento com crianças, organizado pela Associação Infante de Sagres.

No total, foram assistidas nove pessoas e os feridos, com idades entre os 30 e os 86 anos, foram encaminhados para o hospital.

Em comunicado, a Universidade de Lisboa prometeu investigar o caso.

“As razões do acidente estão a ser investigadas, estando a ser envidados todos os esforços para apurar as causas desta ocorrência”, refere a Universidade, em comunicado, recordando que “todos os equipamentos desportivos são sujeitos a vistorias regulares, de acordo com a lei”.

A Universidade agradeceu a “rapidez e profissionalismo com que as vítimas foram transferidas para as urgências do Hospital de Santa Maria, que informou que três delas irão permanecer em observação, por precaução”.

A reitoria refere estar “a acompanhar a situação e em contacto com o colégio que organizou a festa”.

“Lamentamos profundamente o sucedido e desejamos aos acidentados rápidas melhoras”, acrescenta ainda a universidade.