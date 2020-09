O ministro do Desporto de Itália, Vincenzo Spadafora, declarou nesta quarta-feira que os planos para a reabertura progressiva dos estádios no país estão prontos para serem aprovados, quase sete meses após o início da pandemia do novo coronavírus.

"Amanhã (quinta-feira), um novo protocolo para uma reabertura progressiva dos estádios deverá ser aprovado por unanimidade" pelas autoridades regionais, disse o ministro Vincenzo Spadafora ao Parlamento. O protocolo "será então submetido à Comissão Científica e Técnica nesta sexta-feira, para reabrir de forma gradual e segura todas as competições desportivas e não apenas o futebol", acrescentou o ministro. Desde domingo, os eventos esportivos ao ar livre podem ser disputados para um máximo de 1.000 espectadores na Itália. O ministro do Desporto destacou que a reabertura total dos estádios "ficará claramente para mais adiante". Já o vice-ministro da Saúde, Pierpaolo Sileri, declarou que, na sua opinião, "os estádios podem abrir para até um terço da sua capacidade normal". "O estádio Olímpico de Roma pode abrir seus portões para 25 mil adeptos", disse o vice-ministro à rádio Rai 1.