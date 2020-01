"O Estado acaba de comprar a coleção de arte do BPN por cinco milhões de euros, que irá para Coimbra", revelou a ministra da Cultura em entrevista do jornal Observador.

A informação foi mais tarde confirmada pelo Ministério da Cultura em comunicado onde refere que a “cerimónia de apresentação das obras de arte da Coleção BPN, que serão agora integradas na Coleção do Estado”, está marcada para terça-feira de manhã no Forte de Sacavém e contará com a intervenção do ministro de Estado e das Finanças, Mário Centeno, e da ministra da Cultura, Graça Fonseca.

Cerca de 200 obras de arte reunidas pelo ex-Banco Português de Negócios (BPN), avaliadas em quatro milhões de euros, estavam sem destino desde a nacionalização daquela instituição bancária, em 2008.

Este acervo era gerido pela Parups e pela Parvalorem, empresas criadas em 2010 para gerir os ativos e recuperar os créditos do ex-BPN.

De acordo com os relatórios e contas de 2017 das empresas, publicados em março de 2019, no total, as duas sociedades detinham 196 obras, avaliadas entre 4,1 milhões de euros e 6,1 milhões de euros, sendo 156 obras de artistas nacionais e 40 de artistas estrangeiros, principalmente do século XX. Segundo os documentos, decorrida à data uma nova avaliação do acervo por uma empresa especializada.

Ainda segundo os relatórios, as 40 obras de artistas estrangeiros tinham um valor estimado em cerca de um milhão de euros, e as 156 obras de artistas portugueses, em perto de três milhões de euros, para o valor mais baixo do intervalo de avaliação.

A administração anterior — a nova administração, liderada por Sofia Torres, iniciou funções em março de 2019, substituindo o anterior presidente, Francisco Nogueira Leite — fez um depósito de três quadros da pintora Maria Helena Vieira da Silva na Fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva. Excetuando estas peças, o acervo de obras de arte do ex-BPN está guardado, desde dezembro de 2016, a cargo da empresa especializada Iterartis, com um seguro contratado com a multinacional Hiscox.

Em várias ocasiões, a anterior administração solicitou instruções às tutelas da Cultura e das Finanças sobre o destino a dar às obras de arte, sem ter recebido orientações definitivas.