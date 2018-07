O Estado reforçou o capital social na Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) em cerca de 18,2 milhões de euros, através da emissão de novas ações nominativas, foi anunciado esta segunda-feira.

De acordo com informação transmitida pela STCP, junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o aumento de capital foi concretizado "através da emissão de 3.640.000 novas ações nominativas com o valor de cinco euros cada, subscritas e realizadas em numerário pelo acionista Estado".

Com esta operação, "o capital social da STCP é atualmente de 231.352.770", pode ler-se ainda no comunicado.

O último aumento de capital da STCP tinha sido realizado em fevereiro deste ano, em 56,3 milhões de euros.