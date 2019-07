Os dados constam do Relatório da Primavera 2019 do Observatório dos Sistemas de Saúde que é hoje apresentado e que aponta para um “ligeiro aumento” da despesa com medicamentos nos anos mais recentes.

O ligeiro crescimento com a despesa do Serviço Nacional de Saúde com medicamentos, sobretudo nos últimos dois anos, pode ser em parte explicado com as novas moléculas comparticipadas em regime de ambulatório.

O relatório especifica alguns casos de medicamentos comparticipados que mais contribuíram para o crescimento da despesa do SNS, como os anticoagulantes orais (para doenças cerebrocardiovasculares) ou os fármacos para a cessação tabágica.

No caso dos novos anticoagulantes orais, que são comparticipados a 69% e não têm genéricos, representaram mais 20 milhões de euros de despesa em 2017 e novamente mais 20 milhões em 2018.