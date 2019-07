Durante o debate do estado da nação, que decorre hoje na Assembleia da República, em Lisboa, o líder do grupo parlamentar do CDS-PP começou por ironizar que no discurso do primeiro-ministro "qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência e qualquer fim da austeridade, que mais uma vez anunciou, é pura ficção".

"O país real, governado por António Costa, tem a carga fiscal máxima e os serviços públicos mínimos", salientou Nuno Magalhães.

Para exemplificar a sua posição, o deputado do CDS-PP salientou que na saúde os profissionais estão "exaustos como nunca", existem "mais dívidas como nunca aos hospitais, cirurgias adiadas como nunca, mais tempos de espera para a realização de meios complementares de diagnóstico, mais equipamentos para substituir, mais hospitais sem verbas para adquirir medicamentos, mais tempos de espera nos cuidados continuados e, mais grave, cada vez mais tempos de espera para a primeira consulta".

"Senhor primeiro-ministro, isto é cumprir aquilo que prometeu? É o fim da austeridade? É que o senhor também prometeu que no final da legislatura todos os portugueses tinham médico de família", assinalou Nuno Magalhães, advogando que ainda existem "740 mil sem médico de família".

A par disto, o parlamentar indicou que também estão por construir "cinco novos hospitais - Lisboa, Sintra, Évora, Madeira e Seixal", mas após "quatro orçamentos, nem um" está em funcionamento.

"Mais uma vez o senhor primeiro-ministro não cumpriu, não pode vir aqui dizer que cumpriu aquilo que realmente não cumpriu", elencou o líder parlamentar, acusando António Costa de cometer "sempre o mesmo erro, é excelente a anunciar, péssimo a fazer".