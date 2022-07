O cidadão, não identificado, levantou-se, aproximou-se da varanda do hemiciclo — algo que não é permitido — e dirigiu algumas palavras a António Costa.

De acordo com o Observador, a questão estava relacionada com a implementação do 5G e, segundo o cidadão, com os malefícios adjacentes a esta tecnologia.

A PSP encaminhou o homem para a porta das galerias, tendo este saído.

Este incidente aconteceu momentos antes de o primeiro-ministro responder à intervenção do PCP.