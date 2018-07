No debate do Estado da Nação, esta sexta-feira, o primeiro-ministro pode voltar a referir que a descentralização “é a pedra angular da reforma do Estado”, agora que estará mais perto a aprovação da proposta do Governo para a transferência de competências para as autarquias e entidades intermunicipais.

Além da lei-quadro da descentralização, o Governo conta com a aprovação da proposta de alteração da Lei das Finanças Locais, também em discussão no parlamento, para acertar até 15 de setembro com a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) as duas dezenas de diplomas setoriais.

O conselho diretivo da ANMP “consensualizou” até ao momento sete decretos lei setoriais, mas faltam ainda diplomas fundamentais, como educação, saúde, habitação, ação social, freguesias, áreas protegidas, áreas portuárias, praias, cultura, património, justiça ou proteção animal e segurança alimentar.

Na mais recente audição na comissão parlamentar de Ambiente, Descentralização e Habitação, o ministro da Administração Interna assegurou que o Governo conta com PCP e BE na descentralização, apesar do acordo firmado com o PSD para aprovação da lei-quadro e da proposta das finanças locais.

Eduardo Cabrita sublinhou que, com a nova Lei das Finanças Locais, se iniciará a convergência para o cumprimento da transferência de verbas para as autarquias já em 2019, num prazo de três anos, e que em 2020 será possível aos municípios participar diretamente na receita do IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado) do alojamento, restauração, comunicações e energia.

“Descentralizar sem regionalização, na opinião do Bloco de Esquerda, não é uma descentralização a sério. Aliás, nós entendemos que se trata mais de uma municipalização”, vincou então o deputado João Vasconcelos, lamentando que o Governo, apesar de suportado por partidos à esquerda, opte por um “acordo típico do bloco central”, com o PSD, para a descentralização.

A deputada comunista Paula Santos também considerou que, se o Governo transferir competências sem os correspondentes meios financeiros, “não é nenhuma descentralização, mas uma transferência de encargos” para os municípios e criticou a falta da regionalização.

O social-democrata António Costa Silva explicou que o PSD fez um “acordo com o Governo” para a descentralização andar mais rápido.

A pressa na aprovação da alteração nas finanças locais não convenceu, no entanto, quer PCP e BE, quer CDS-PP, assim como o deputado socialista Paulo Trigo Pereira, numa audição na terça-feira da comissão parlamentar de Orçamento e Finanças.