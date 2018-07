A falta de profissionais tem sido uma crítica constante por parte de médicos, enfermeiros assistentes e técnicos, que apontam para uma constante degradação dos serviços públicos de saúde.

Contudo, o Governo tem apresentado números de profissionais contratados que pretendem mostrar que o Serviço Nacional de Saúde tem sido valorizado e que deverá repetir no debate do Estado da Nação, programada para hoje no parlamento.

Nas várias intervenções públicas do ministro da Saúde nas últimas semanas, Adalberto Campos Fernandes tem frisado o acréscimo de mais de oito mil profissionais no SNS desde o início da legislatura, bem como o aumento da atividade assistencial. O investimento tem também estado presente no discurso governamental, com referências a novos hospitais e à construção de 113 novos centros de saúde.

Às constantes críticas, o ministro tem também dito que era impossível resolver em dois anos os problemas acumulados no setor.

Nas últimas semanas, as denúncias que refletem o descontentamento dos profissionais de saúde aumentaram, com várias estruturas profissionais a criticarem a falta de planeamento atempado do Governo em relação a uma nova vaga de passagem de profissionais de saúde das 40 para as 35 horas de trabalho semanais, a partir de 1 de julho.

O Ministério comprometeu-se a contratar este mês 2.000 profissionais adicionais e a rever a situação depois de setembro, mas até a associação que representa os administradores hospitalares veio dizer que este número é claramente insuficiente, não chegando sequer a metade das necessidades.

Com a passagem às 35 horas a 1 de julho, vários casos de encerramentos de atendimentos ou redução de atividade foram sendo denunciados, mas o ministro da Saúde considerou serem situações pontuais e que não espelham a realidade.

Na última semana voltaram a ser apontados casos concretos de dificuldades sentidas por parte de quem trabalha no SNS. No hospital São José apresentaram a demissão 16 chefes de equipa invocando que as condições da urgência não têm níveis de segurança aceitáveis. O cenário repetiu-se a Maternidade Alfredo da Costa, também com pedidos de demissão de médicos que chefiam equipas.

Além da falta de profissionais, aqueles médicos denunciam a situação de exaustão em que se encontram e reclamam soluções.