E pelo PS, o presidente e líder parlamentar, Carlos César, considerou "extraordinário" o caminho percorrido na presente legislatura, defendeu que o Governo recusou os "facilitismos irrazoáveis" e atacou as "prodigalidades desconexas" das promessas eleitorais do PSD e CDS-PP.

As bancadas do PSD e do CDS não gostaram da frase e fizeram uma leitura muito diferente da legislatura.

Fernando Negrão, líder parlamentar do PSD, acusou Costa de falar de um “país virtual”, “para a fotografia”, “cor-de-rosa”, em que o Governo “fez tudo bem”, mas que é desmentido diariamente pelo “lado negro” da realidade, na saúde, segurança social, educação, justiça, segurança, proteção civil ou na falta e apoios ao interior.

Do lado do CDS-PP, Nuno Magalhães, líder parlamentar, ironizou que o Governo é “excelente a anunciar” e “péssimo a fazer”, apontando que o “país real” tem “a carga fiscal máxima e os serviços públicos mínimos".

A três meses das legislativas, o tom de pré-campanha eleitoral notou-se em muitos dos discursos, embora com “nuances”.

Já com as eleições à vista, Catarina Martins questionou quem quer hoje maiorias absolutas. E encarregou-se de dar a resposta: os patrões e grupos privados de saúde.

A coordenadora bloquista advertiu: "Não podemos voltar à política das maiorias absolutas que nos perderam. A responsabilidade política é procurar resposta aos problemas do nosso tempo e o Bloco de Esquerda assume essa responsabilidade."

À direita, com "ambição para Portugal", a líder do CDS-PP, Assunção Cristas anunciou que o partido vai propor, no seu programa eleitoral, uma descida e impostos, o IRS e o IRC, neste caso de 21% para 12,5% num prazo de seis anos, e quer o país a crescer 4% ou 5%, no mesmo prazo.

André Silva, deputado único do partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN), defendeu que a viabilidade do Serviço Nacional de Saúde (SNS) depende da "promoção da saúde" e da "prevenção da doença", o que considerou possível apesar de "dar trabalho".