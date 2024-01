A organização jihadista assegurou que dois de seus membros "ativaram seu cinturão de explosivos" no meio de "uma grande multidão de apóstatas, perto do túmulo de seu líder, Qasem Soleimani, ontem em Kerman, no sul do Irão".

A agência estatal Irna, a partir de "uma fonte informada", já tinha indicado que a primeira explosão foi provocada por um suicida, cujo corpo foi encontrado em pedaços. A segunda explosão está a ser investigada, mas é muito provável que tenha acontecido o mesmo.

"Segundo as últimas estatísticas, 84 pessoas morreram", anunciou o chefe do serviço de emergência do país, Jafar Miadfar, na televisão estatal. O atentado deixou "284 feridos", dos quais "195 estão hospitalizados", acrescentou Miadfar.