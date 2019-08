"Será um triângulo ocidental", definiu o ministro Araújo.

"Tanto com a OCDE quanto com a NATO desvia-se o eixo de uma aliança atlântica entre o oeste e o leste (Estados Unidos-Europa) a um eixo Norte-Sul, e completa-se um triângulo ocidental Estados Unidos-Europa-América do Sul com Brasil, Argentina, mas também Chile e Colômbia", considerou.

Na terça-feira, o Presidente dos Estados Unidos anunciou também que pretende negociar um acordo comercial com o Brasil, abrindo portas para questões comerciais entre os dois países.

Trump não deu detalhes das negociações deste acordo comercial, mas, em conversa com jornalistas na Casa Branca, em Washington, aproveitou para elogiar o chefe de Estado brasileiro, Jair Bolsonaro.

"Tenho um ótimo relacionamento com o Brasil. Tenho um relacionamento fantástico com o Presidente [Bolsonaro]. Ele é um grande cavalheiro. Acho que ele está a fazer um ótimo trabalho" disse Trump.

"Vamos trabalhar num acordo de livre comércio com o Brasil. O Brasil é um grande parceiro comercial", acrescentou.