“Estes mísseis em plataformas de lançamento representavam uma ameaça imediata para os navios mercantes e para a marinha norte-americana na região e podiam ter sido disparados a qualquer momento”, escreveu o comandante militar os Estados Unidos no Médico Oriente (Centcom), num comunicado divulgado na rede social X (antigo Twitter).

Esta é a quarta série de tiros ocidentais contra os rebeldes pró-iranianos numa semana.

Por seu lado, os Huthis garantiram que vão continuar a atacar navios no mar Vermelho.

“A agressão norte-americana-britânica visou Hodeida, Taez, Dhamar, Al-Bayta e Saada”, avançou a cadeia de televisão dos rebeldes Al-Masirah.

“Vamos continuar a visar navios que se dirijam para os portos da Palestina ocupada, quaisquer que sejam as agressões americano-britânicas para tentar impedir”, declarou um responsável dos Huthis à Al-Masirah.

Ao largo do Iémen, no mar Vermelho e no golfo de Aden, estes rebeldes, em guerra há cerca de uma década contra o Governo iemenita, estão a tomar como alvo navios mercantes que considerem ligados a Israel.

Os rebeldes afirmam realizar estes ataques em solidariedade com os palestinianos de Gaza, território palco da guerra desencadeada pelo exército israelita na sequência do ataque de 07 de outubro, perpetrado pelo movimento islamita Hamas em Israel.

Os crescentes ataques dos Huthis levou, nos últimos dias, a uma resposta das forças militares norte-americanas e britânicas, visando, na semana passada, perto de 30 locais no Iémen.

Na quarta-feira, Washington voltou a qualificar “de terrorista” os Huthis, apoiados pelo Irão, depois de em 2021, para facilitar a ajuda humanitária, ter retirado o movimento da lista de organizações terroristas.