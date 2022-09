“Os Estados Unidos oferecem os seus melhores votos ao povo do Brasil pela celebração do bicentenário da sua independência”, afirma Blinken numa nota divulgada pelo Departamento de Estado norte-americano.

“Sendo as duas maiores democracias do hemisfério ocidental, os Estados Unidos e o Brasil partilham o compromisso de apoiar a democracia em toda a região e demonstrar os seus benefícios para todos os povos”, acrescenta a nota da diplomacia dos EUA.

O chefe de diplomacia norte-americana sublinha ainda que “os Estados Unidos e o Brasil continuam a trabalhar no aprofundamento da relação estratégica e económica vital” e que, “juntos, os [dois] países podem assegurar a paz e segurança regionais, fazer avançar os direitos humanos e a justiça racial, e construir um futuro seguro, saudável, sustentável, e próspero para as gerações vindouras”.

Em 07 de setembro de 1822, D. Pedro I do Brasil e IV de Portugal proclamou a independência do país, que é hoje um gigante da América do Sul, nas margens do Rio Ipiranga.