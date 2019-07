A informação foi dada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros do México num comunicado, depois de um encontro do ministro Marcelo Ebrard com Mike Pompeo, que esteve em vários países da América Latina, nomeadamente Argentina e Equador.

Mike Pompeo “reconheceu os progressos significativos das operações mexicanas, conforme o acordo concluído a 07 de junho em Washington entre os dois países”, diz-se no comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros do México.

Com ameaças de sanções alfandegárias, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conseguiu recentemente que o México reforçasse o controlo fronteiriço, o que permitiu uma redução de entradas de 28% no mês passado. E conseguiu também que os pedidos de asilo esperem no México a decisão dos tribunais americanos.