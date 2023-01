À SIC Notícias, desde Castelo Branco, o ministro dos Negócios Estrangeiros disse que o envio dos super-tanques Leopard 2 para a Ucrânia está pendente da formação das tropas ucranianas.

“O envio dos Leopard depende da formação no terreno, isto é, as forças ucranianas precisam de formação e, portanto, deverá demorar de 2 a 3 meses”, disse João Gomes Cravinho esta quarta-feira. “No entanto, o compromisso está formalizado”, garantiu o chefe da diplomacia ao afirmar que Portugal está “a contribuir para a derrota da Rússia”.

A confirmação do envio de tanques Leopard, por parte de Portugal, é feita após a autorização expressa esta manhã pela Alemanha, que detém os direitos sobre estes blindados enquanto construtora, e que vai enviar 14 destes blindados, numa primeira fase.

A Alemanha autorizou o envio de carros de combate Leopard 2 para os militares ucranianos combaterem a invasão russa e aprovou os pedidos de outros países no mesmo sentido, de acordo com um porta-voz do executivo de Berlim.

"Esta decisão segue a nossa linha conhecida em apoiar a Ucrânia da melhor maneira possível. Atuamos internacionalmente de maneira altamente coordenada", declarou o chanceler alemão, Olaf Scholz, citado pelo seu porta-voz, Steffen Hebestreit.

Na quinta-feira, 19 de janeiro, Zelensky, que pediu cerca de 300 blindados, já tinha manifestado a vontade de países europeus em enviar estes super blindados.

"Eles estão motivados e apoiam-nos, mas estão à espera de um documento correspondente daqueles estados que têm o direito de concedê-lo”, disse o presidente da Ucrânia.

“A Polónia está pronta e, para ser honesto, Finlândia, Portugal, Espanha, e outros países estão prontos para fornecer-nos um pequeno número de tanques que eles têm ao serviço”, acrescentou Zelensky, adiantando que faltava apenas o consentimento da Alemanha, país fabricante e detentora dos direitos que veio agora autorizar esse envio.

Ainda não se sabe quantos Leopard 2 Portugal vai enviar. O exército português tem 37 destes blindados, mas de acordo com a SIC Notícias, apenas 12 estão operacionais. Os restantes 25 blindados nunca foram utilizados por problemas técnicos, refere a SIC Notícias.