No início de julho foi tornado público que Elon Musk teria sido pai de gémeos em 2021 e que a mãe era Shivon Zilis, diretora da Neuralink, empresa de inteligência artificial que pertence ao empresário. A revelação foi feita pela Business Insider (acesso pago) que partilhou documentos que mostram que o nascimento dos gémeos terá acontecido em novembro de 2021, poucas semanas antes de Elon Musk ter um segundo filho com a então mulher, Claire Bouncher, conhecida pelo nome artístico Grimmes.

Em 2021, Musk alargou assim a família a 9 filhos, 5 do primeiro casamento - também um par de gémeos seguido de trigémeos tendo a família recorrido a fertilização in vitro -, 2 da relação com Grimmes, a mais nova por recurso a barriga de aluguer, e agora os gémeos da relação com Shivon Zilis.

Uma família numerosa que, no sentido alargado, ficou ainda mais numerosa depois de o pai do empresário, Errol Musk, de 76 anos, ter revelado em entrevista ao jornal britânico The Sun que voltou a ser pai, sendo a mãe a sua enteada Jana, 41 anos mais nova e que ajudou a criar quando esteve casado com a mãe, Heide Bezuidenhouts, durante 18 anos. Este será o segundo filho do casal que, em 2018, teve uma menina.

Errol Musk é assim pai de 7 filhos, sendo Elon Musk o mais velho e que tem agora um irmão com praticamente a mesma idade de três dos seus filhos nascidos em 2021. O pai Musk não dá o capítulo da paternidade por encerrado, afirmando que "estamos na Terra para procriar".

Elon Musk nasceu em Pretória a 28 de junho de 1971, filho deste engenheiro e promotor imobiliário e de Maye, uma modelo canadiana.

No meio da discussão sobre a compra do Twitter, Errol Musk disse à AFP que educou os filhos Elon e Kimbal na austeridade, como bons "meninos sul-africanos", incutindo neles desde cedo o rigor e a disciplina que aprendeu no exército. "Fui um pai rigoroso. A minha palavra era lei", diz, assegurando que a ambição de Elon foi alimentada por essa educação com um toque deliberadamente machista.

Elon Musk refere-se a uma infância triste. Distanciou-se do pai precisamente quando Errol teve o primeiro filho com ua enteada Jana, em 2017.

"Não parecia certo para Elon. Eu levo a vida como ela é", diz, por seu lado, o pai, ao garantir que depois desse ponto de ruptura, o relacionamento deles melhorou.

"Temos afeto um pelo outro", afirma. "Penso em como eu era com meu próprio pai. Ele era militar, conversávamos pouco. No almoço de domingo, eu dizia 'bom dia' e ele ia fazer as palavras cruzadas."

*Com AFP