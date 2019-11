Os bovinos estavam a pastar na ilha de Cedar, uma pequena comunidade costeira não registada no leste da Carolina do Norte, quando foram atingidas por um 'mini-tsunami', a 6 de setembro, gerado aquando da passagem de Dorian.

Acreditava-se que os três animais estavam mortos. Até que foram avistados no parque nacional costeiro Cape Lookout, nos Outer Banks, uma longa sequência de estreitas ilhas em forma de barreira ao largo da costa da Carolina do Norte.

A primeira vaca foi avistada no parque cerca de um mês após a tempestade, enquanto que as outras duas foram descobertas nas últimas duas semanas.

Citado pelo The Guardian, o porta-voz do Cape Lookout Park, BG Horvat, disse que os animais tiveram sorte por não terem sido arrastados para o oceano Atlântico, como aconteceu com alguns cavalos.

Escreve a BBC que as autoridades do parque acreditam que as vacas nadaram uma distância que pode ter ido até aos 8 quilómetros.

Já há planos para enviar as vacas de volta às suas pastagens originais, sem terem que fazer o percurso a nadar.