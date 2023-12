Registou-se, a nível global, uma temperatura média de 14,22°C, 0.85 °C acima do valor médio 1991-2020. O IPMA faz uma comparação com o passado recente dizendo que se estima "que o mês tenha sido cerca de 1.75°C mais quente do que a média pré-industrial de 1850-1900."

Mais especificamente, na Europa o "valor médio da temperatura média do ar foi + 0.48°C superior ao valor médio 1991-2020".

"Em relação à precipitação, foi superior à média na maior parte da Europa: a tempestade Ciarán atingiu muitas regiões, destacando-se a Itália com fortes precipitações e inundações. Por outro lado, verificaram-se condições mais secas que a média na Islândia e em grande parte da Escandinávia, norte do Reino Unido, partes de Espanha, leste da Grécia e regiões da parte oeste da Rússia."

Já no que diz respeito a Portugal Continental este mês foi "muito quente em relação à temperatura do ar e normal em relação à precipitação".

Tendo o valor médio da temperatura média do ar sido de 13.78 °C, superior à normal com uma anomalia de + 1.33 °C, sendo o 9º valor mais alto desde 1931 e o 2º mais alto desde 2000 (mais alto 2006, 14.65 °C).

No relatório o IPMA acrescenta que o "valor médio da temperatura máxima do ar, 17.86 °C, foi o 13º valor mais alto desde 1931 (anomalia de + 1.07 °C; o valor médio da temperatura mínima do ar 9.70 °C, foi 9º valor mais alto desde 1931 e o 2º mais alto desde 2000 (anomalia, de +1.60 °C). Durante o mês verificou-se alguma variabilidade nos valores de temperatura do ar. O período de 9 a 20 de novembro e os dias 28 e 29, registaram valores de temperatura sempre acima da média mensal, em especial na temperatura mínima do ar, onde se destacam os dias 11 a 13 e 29."

Mais quente e mais chuvoso, também. Registou-se "um total de precipitação de 122.2 mm, que corresponde a 104 % do valor médio 1981-2010. Durante o mês destaca-se a ocorrência de precipitação intensa e persistente nas regiões do Norte e Centro em alguns dias da 1ª quinzena do mês, e nos últimos dias do mês." Tendo por isso aumentado a zona em seca meteorológica fraca.