"Temos de refletir como é que contemos esta bandidagem, estamos a refletir como é que a polícia deve fazer o seu trabalho" - afirmou André Ventura aos jornalistas.

"Os polícias foram atacados com uma arma branca. Sabemos que a polícia deu uma ordem legítima, porque é uma ordem legítima da autoridade para parar. E ele não parou, e mesmo assim seguiu o seu caminho. Eu acho que este homem fez o que tem de ser feito. Nós hoje, infelizmente, temos o testemunho de muitos polícias que acabam por ter medo de agir, que acabam por ter medo de atuar, precisamente com medo de processo disciplinar, com medo que depois venham dizer que não fizeram bem, com medo que tenham agido desproporcionalmente. Este homem atravessou-se, com o salário miserável que tem" - disse.

Ventura revela que não acredita ter havido uso excessivo de força: "Não creio que tenha havido. (...) Acho que a polícia agiu de forma proporcional."

O líder do partido de extrema-direita alertou para o facto de haver hoje "outra noite difícil" nos principais bairros de Lisboa e nos bairros problemáticos à volta de Lisboa, de Porto, de Braga,".

"Ou nós damos um sinal político, a esta hora, de que estas pessoas têm margem zero e a tolerância zero, ou nós arriscamos a outra noite de conflito, a outra noite de turbulência e a outra noite de desacato. Não pode haver tolerância. Hoje não pode haver tolerância.

André Ventura defende que "os primeiros processos não são contra os bandidos, são contra a polícia. As primeiras notícias não são contra os bandidos, são contra a polícia. Com todo o respeito, e vocês sabem que é muito, que eu tenho pelos órgãos de comunicação social, eu hoje vi uma notícia, que não sei se é de um órgão que está aqui, até penso que não, que dizia, bairro multiétnico às portas de Lisboa com confrontos pela morte de um homem bondoso. Vamos lá, por amor de Deus! Quer dizer, por amor de Deus, as pessoas têm olhos, têm cabeça, pensam pela própria cabeça. Homem bondoso, bairro multiétnico. Um bairro que incendiou autocarros, que partiu tudo. Quer dizer, ou nós passamos a falar a língua das pessoas, ou parece que anda meio país a viver numa bolha intelectual, e a outra anda lá fora. Isto é bandidagem, bandidagem pura."

Sobre a eventual intervenção militar nos distúrbios, Ventura defende que não acredita ser neccessário mas que "é preciso que a polícia tenha a autoridade para agir. E é preciso que os políticos, somos nós, lhes digamos, atuem, façam o vosso trabalho e façam o vosso trabalho sem medo. Não é sem respeito pela lei. É sem medo."

"Nós estaremos hoje com toda a força na rua, a bandidagem não será tolerada, e nós faremos tudo para os pôr na prisão. Isto era o que eu dizia se fosse Ministro da Administração Interna, e tenho a certeza de uma coisa, não havia um tipo a sair de casa hoje para fazer mal. Vamos não ouvir a Ministra no Parlamento."

Os desacatos têm sucedido desde segunda-feira após a morte de um homem baleado pela PSP. Odair Moniz, de 43 anos, foi baleado por um agente da PSP na madrugada de segunda-feira, no Bairro da Cova da Moura, na Amadora, e morreu pouco depois, no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.