O colapso da ponte Morandi em Génova, esta terça-feira, 14 de agosto, que provocou pelo menos 30 mortos, é um dos mais graves desastres a afetar este tipo de infraestrutura na Europa desde 2001. Contudo, está longe de ser um caso isolado.

O mais recente desabamento de uma ponte ocorreu hoje em Génova, no norte da Itália, às 12:00 locais (11:00 em Lisboa), quando um trecho da ponte Morandi, de 1.182 metros de comprimento e 90 metros de altura, desmoronou e deixou vários veículos soterrados debaixo dos escombros.

Foi, todavia, há 17 anos que se deu o mais grave destes incidentes na Europa, quando caiu a ponte que ligava Entre-os-Rios e Castelo de Paiva, sobre o rio Douro, no norte de Portugal, a 5 de março de 2001. Este foi o acidente com o maior número de mortos no continente europeu até à data — pelo menos 70 vítimas mortais.

Os outros casos registados nos últimos 20 anos são:

15 de março de 2018 – Uma ponte pedonal desabou em Miami, nos Estados Unidos, causando a morte de seis pessoas.

15 de janeiro de 2018 – Pelo menos dez trabalhadores morreram na Colômbia ao cair uma ponte em construção na estrada que liga Bogotá a cidade de Villavicencio.

2 de janeiro de 2018 – Cinco pessoas perderam a vida e mais de uma dezena foram dadas como desaparecidas depois de uma ponte pedonal cair sobre o rio Apurímac, na região de Cuzco, no Peru.

17 de outubro de 2016 – A queda de uma ponte perto de Bali, na Indonésia, causou pelo menos oito mortos e 34 feridos.

31 de março de 2016 – Vinte e seis pessoas morreram e mais de 60 ficaram feridas quando uma ponte em construção caiu em Calcutá, na Índia.

27 de julho de 2010 – Trinta e sete pessoas morreram e 19 foram dadas como desaparecidas depois da queda de uma ponte em Luanchuan, na zona central da China.

24 de dezembro de 2009 – Quarenta e oito trabalhadores morreram após o desabamento da ponte em construção na estrada que une os municípios de Kota e Udaipur, no Estado indiano do Rajastão.

26 de setembro de 2007 – Quarenta e nove trabalhadores morreram e nove ficaram presos em escombros após a queda de uma secção de uma ponte no delta do Mekong, no sul do Vietname.

1 de agosto de 2007 – Onze mortos resultaram do desabamento de uma ponte sobre o rio Mississippi, em Minneapolis, no Estado de Minnesota, nos Estados Unidos.

7 de novembro de 2005 – Seis trabalhadores morreram e outros três ficaram feridos na queda de uma plataforma suspensa num viaduto da estrada do Mediterrâneo, perto de Almuñecar, em Granada, em Espanha.

23 de dezembro de 2003 – Mais de 50 pessoas perderam a vida na queda de uma ponte entre as cidades bolivianas de Cochabamba e Santa Cruz, devido às chuvas torrenciais.

26 de maio de 2002 – Quatorze pessoas morreram e outras 11 ficaram feridas ao cair uma ponte em Webbers Falls, no Oklahoma, nos Estados Unidos.

4 de janeiro de 1999 - uma ponte de 180 metros de comprimento perto da cidade de Chongqing, na China, desmoronou-se por numerosos defeitos, provocando a morte de 40 pessoas.

16 de março de 1998 - cheias do rio Piura provocaram o derrube de uma ponte de 200 metros de extensão, deixando 26 mortos e desaparecidos.