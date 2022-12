À semelhança do que aconteceu em 2020 e 2021, Maria e Francisco voltam a ser os nomes mais escolhidos pelos pais. De acordo com os dados enviados pelo Ministério da Justiça ao SAPO24, em 2022 foram registadas em Portugal 5.094 Marias e 1.753 Franciscos.

Depois de Maria, no top5, temos Alice (1.299), Leonor (1.209), Matilde (1.170) e Benedita (964) a liderar as preferências para as raparigas.

Já nos rapazes, depois de Francisco estes foram os nomes mais escolhidos pelos pais: Afonso (1.276), João (1.254), Tomás (1.239) e Duarte (1.219).

No top20 de nomes femininos estão ainda Carolina, Margarida, Clara ou Madalena. Nos rapazes constam também os nomes Lourenço, Martim, Miguel ou Lucas.

A seguir às "Marias", os nomes mais escolhidos para raparigas foram:

Maria - 5.094 Alice - 1.299 Leonor - 1.209 Matilde - 1.170 Benedita - 964 Carolina - 939 Beatriz - 777 Margarida - 724 Francisca - 685 Camila - 635 Sofia - 619 Clara - 610 Madalena - 602 Laura - 567 Mariana - 559 Inês - 543 Ana - 538 Constança - 536 Lara - 496 Aurora - 446

E aos "Franciscos"...: