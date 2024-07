Os vice-presidentes podem substituir o presidente, nomeadamente a presidir às sessões plenárias e a representar o Parlamento em cerimónias ou atos específicos, quando necessário. Os questores tratam de questões administrativas que afetam diretamente os deputados ao Parlamento Europeu.

Katarina Barley, Klára Dostálová, Esteban Gonzáles Pons, Martin Hojsik, Ewa Kopaks, Fabrice LEGGERI, Javi LÓPEZl, Victor NEGRESCU, Younous OMARJEE, Pina PICIERNO, Antonella SBERNA, Christel SCHALDEMOSE, Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ, Sabine VERHEYEN, Sophie WILMÈS, Ewa ZAJACZKOWSKA-HERNIK, Roberts ZĪLE

Os vice-presidentes e os questores são membros da Mesa do Parlamento Europeu (os questores participam a título consultivo), que estabelece regras para o bom funcionamento do Parlamento. Entre outras funções, a Mesa elabora o anteprojeto de orçamento do Parlamento e decide sobre questões administrativas, de pessoal e de organização. Na prática, os grupos políticos querem assegurar que a composição da Mesa reflete amplamente a composição numérica dos grupos, tendo igualmente em conta os resultados da eleição do presidente.

O Regimento do Parlamento (artigos 17.º e 18.º) define a forma como os membros da Mesa são eleitos. Quanto ao presidente, as nomeações são apresentadas por um grupo político ou por um grupo de eurodeputados desde que represente no mínimo 1/20 dos deputados ao Parlamento Europeu.

Os vice-presidentes são eleitos por uma única votação, por maioria absoluta dos votos expressos. Se o número de candidatos aprovados for inferior a 14, realiza-se uma segunda votação para os restantes lugares, nas mesmas condições. Se for necessária uma terceira votação, basta uma maioria simples. Os vice-presidentes têm precedência pela ordem em que são eleitos e, em caso de empate, por idade. Se votado por aclamação, um voto por escrutínio secreto determina a ordem de precedência.

Em cada ronda, os eurodeputados podem votar num número máximo de candidatos como o número de lugares disponíveis nessa ronda, mas têm de votar em mais de metade dos cargos a preencher — arredondados para cima. Em termos práticos, isto significa que, na primeira ronda, os deputados terão de votar em pelo menos oito candidatos e, se houver um número ímpar de lugares nas rondas subsequentes, o número será arredondado para cima: por exemplo, para nove posições, o mínimo seria de cinco votos. Os boletins de voto que não atinjam o limiar não são contados.

A eleição dos questores segue o mesmo procedimento que é seguido para escolher os vice-presidentes.