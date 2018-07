As 12 crianças e o seu treinador surgem a sorrir e garantem estar saudáveis num vídeo publicado esta terça-feira na conta da rede social Facebook da Marinha Real Tailandesa.

Com duração inferior a um minuto, o vídeo mostra as crianças as 12 crianças e o seu treinador sentados na gruta embrulhados em mantas térmicas.

Os jovens aparecem junto a elementos da equipa de mergulhadores de resgaste.

Escreve a CNN que os jovens se apresentam um a um e afirmam estar saudáveis — “estou saudável”, diz um dos rapazes.

A publicação adianta ainda que as autoridades estão a tentar montar linhas telefónicas dentro da gruta, de modo a permitir que as crianças comuniquem com as famílias. Tarefa complicada, sem sucesso até ao momento apesar das tentativas.

Este não é o primeiro vídeo revelado. O momento em que as equipas de salvamento encontram os jovens no interior da gruta foi igualmente publicado no Facebook.

Os rapazes, de 11 a 16 anos, e o seu técnico entraram na caverna Tham Luang Nang Non depois de uma partida de futebol no dia 23 de junho, mas chuvas quase constantes desde então impediram as operações de resgate.

A equipa de futebol foi encontrada por mergulhadores numa operação de resgate no final da noite de segunda-feira

As chuvas fortes que se fizeram sentir nesse dia inundaram parcialmente a gruta.

Várias centenas de socorristas, incluindo soldados norte-americanos e mergulhadores britânicos, participam nas operações de busca e resgate dos jovens de uma das maiores grutas da Tailândia, na província de Chiang Rai.

Estão a ser consideradas várias hipóteses para o resgate do grupo, não havendo ainda previsão de quando acontecerá. Esta terça-feira as autoridades tailandesas revelaram que os jovens estão a ter aulas de mergulho, uma vez que alguns deles não sabem nadar, e que essa é uma das opção de resgate em cima da mesa.