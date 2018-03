A circulação automóvel na Estrada Nacional (EN) 17, conhecida por Estrada da Beira, está hoje cortada ao trânsito nos dois sentidos, devido a deslizamento de terras na zona de São Frutuoso, concelho de Coimbra.

A circulação da Estrada da Beira está cortada desde as 04:30, "entre o Cabouco e Segade", devido ao deslizamento de terras, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra, acrescentando que estão no terreno meios da GNR e Infraestruturas de Portugal.

Segundo fonte da GNR de Coimbra, estão, de momento (pelas 10:30), a decorrer "os serviços de limpeza" da estrada, referindo não ter conhecimento de danos do deslizamento em habitações ou viaturas.

A ocorrência aconteceu em São Frutuoso, zona onde já se registaram vários deslizamentos de terras durante este mês.