De acordo com nova informação do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, o acidente causou dois mortos, dois feridos graves, dois feridos ligeiros e outro que está ainda em avaliação.

Anteriormente, o CDOS tinha avançado com a existência de seis feridos, resultado do acidente, cujo alerta foi dado às 06:21.

A colisão ocorreu na EN2 junto à freguesia de Vale de Cortiças, estando aquela estrada cortada entre as localidades de Rossio e Bemposta, no concelho de Abrantes.

Às 08:00 estavam no local 32 operacionais das corporações de Bombeiros de Abrantes, Mação, Sardoal e Constância, um helicóptero do INEM, 13 veículos, entre os quais duas ambulâncias de Suporte Imediato de Vida (SIV) e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

[Notícia atualizada às 08:14]