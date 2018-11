Um troço da antiga estrada nacional que liga Borba a Vila Viçosa, em Évora, abateu esta tarde, confirmou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Évora ao SAPO 24.

Um troço de 100 metros dessa estrada abateu para dentro da pedreira que pertence à empresa Plácido José Simões SA e está desativada.

Na sequência da derrocada, a via está cortada ao trânsito.

Contactada pelo SAPO24, fonte das Infra-estruturas de Portugal informa que esta via não consta do plano rodoviário nacional e, portanto, não é da responsabilidade desta entidade. A via em causa dá acesso às pedreiras e armazéns na zona, segundo a mesma fonte.

Ao SAPO24, fonte do Comando entro Distrital de Operações de Socorro de Évora confirma a existência de várias vítimas mortais. "Há a suspeita de quatro a cinco vítimas mortais", referiu a Proteção Civil.

No Twitter, o INEM avança que "deste aluimento, uma retroescavadora terá ficado soterrada, tendo outros 2 veículos sido arrastados". Fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) adiantou à agência Lusa que o alerta foi dado às 15:45 e que as equipas de socorro não conseguiram, até cerca das 17:30, ter acesso às vítimas, cujo número é ainda desconhecido.

A mesma fonte assinalou que a retroescavadora seria de uma empresa que opera numa das pedreiras da zona, enquanto os automóveis seriam de particulares.

O INEM acrescentou que já acionou um helicóptero, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), uma ambulância de suporte imediato de vida (SIV) e diversas ambulâncias de várias corporações de bombeiros, além de uma equipa de psicólogos.

No local encontram-se ainda ao Presidente da Câmara Municipal de Borba, António José Lopes Ancelmo, e o vice-presidente e vereador da Proteção Civil, Joaquim Espanhol. As entidades camarárias estão a aguardar uma avaliação por parte das autoridades no local e remetem mais detalhes para um comunicado a ser emitido em breve.

"Lamentavelmente e tragicamente há mortos. Quantos? Não podemos dizer", disse António Anselmo, em declarações à agência Lusa, sublinhando que aguarda informações por parte das autoridades sobre o número de vítimas mortais.

Assumindo que se trata de um “dia triste” para o concelho de Borba, no distrito de Évora, António Anselmo afirmou que espera que sejam apuradas as causas do aluimento de terras, num troço da Estrada Nacional (EN) 255.

O piso da estrada abateu para dentro de duas pedreiras, que ficam contíguas à via, uma ativada e outra desativada, segundo fontes locais contactadas pela Lusa.

"Vamos ver o que é que se passou exatamente e agir de acordo com o necessário”, disse o autarca, eleito por um movimento independente.

Questionado sobre se existiam indícios de que a situação pudesse vir a ocorrer naquela estrada, António Anselmo rejeitou tratar-se de uma "tragédia anunciada".

"Eu penso que não, nunca na vida. É uma tragédia, é um acidente", afirmou.

Fonte da GNR de Évora explicou ao SAPO24 que a instabilidade do local está a dificultar as operações.

Um percurso de cerca de cinco quilómetros desta estrada está ladeado de pedreiras de mármores.

Última atualização às 19:47