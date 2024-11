O que deveria ter sido um impulso para a economia da antiga cidade de Kaifeng saiu pela culatra quando a tendência se tornou viral: dezenas de milhares de pessoas pedalaram a noite toda em bicicletas alugadas, desde a cidade vizinha Zhenghou.

Uma estrada de seis faixas entre as duas cidades rapidamente se encheu de ciclistas enquanto a polícia usava megafones para incitá-los a sair. Ao mesmo tempo, as empresas de aluguer de bicicletas avisaram que iriam trancar remotamente as bicicletas retiradas de Zhengzhou, avança a BBC.

O evento faz parte de uma tendência em que jovens chineses estão a viajar de forma económica num momento em que a economia está em crise e as perspetivas de emprego são escassas. Tudo começou com quatro estudantes universitários que pedalaram 50 km de Zhengzhou a Kaifeng em junho para experimentar guantangbao, um tipo de dumplings (bolinho de sopa, em tradução livre).