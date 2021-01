As estradas do maciço central da Serra da Estrela, que estavam encerradas desde a tarde de quinta-feira devido queda de neve, reabriram hoje, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco.

Segundo a fonte, a circulação rodoviária foi totalmente restabelecida às 14:00, pelo que também já se pode circular nos troços Piornos/Cruzamento da Torre, Cruzamento da Torre/Torre e Torre/Lagoa Comprida. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para hoje " chuva forte no Norte e Centro", bem como "possibilidade de queda de neve acima de 1.200/1.400 metros de altitude a partir do final da tarde.