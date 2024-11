“Está tudo transitável desde as 07:30, quando as estradas foram reabertas à circulação”, especificou fonte do Comando Sub-regional das Beiras e Serra da Estrela da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

As ligações Piornos-Torre, Torre-Torre, Torre-Lagoa Comprida, Portela de Arão-Lagoa Comprida e Lagoa Comprida-Sabugueiro, na Estrada Nacional (EN) 339, que atravessa o maciço central, tinham sido fechadas às 16:00 de quarta-feira.

Mais tarde foi também encerrada a circulação entre Manteigas e Piornos, na EN338.