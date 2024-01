Sérgio Vieira, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao encontro da 19.ª jornada da I Liga, entregou o favoritismo ao Benfica, mas prometeu um Estrela da Amadora rigoroso a nível tático.

“Vamos ter um Estrela da Amadora a olhar para si próprio, na etapa em que estamos neste momento, e olhar para o nosso adversário como forma de explorar a suas fragilidades. Temos, além do aspeto físico, também o rigor tático”, começou por dizer.

Com um ciclo de cinco jogos sem vencer (três empates e duas derrotas), Sérgio Vieira sacode a pressão dando a entender que não será um descalabro se os ‘tricolores’ não vencerem, até porque “a desigualdade de forças é enorme”.

“Vamos tentar colocar em campo o que preparámos, temos a nossa ambição, tentar ter uma pontinha de sorte, e vamos lutar pelos pontos. Os três pontos são o nosso foco. Se os conseguirmos, repetiremos o feito de há 24 anos. Se não conseguirmos, iremos olhar rapidamente para o próximo jogo”, afiançou.

Certas são as ausências do guarda-redes António Filipe, do defesa Miguel Lopes, ambos lesionados, e do médio Hevertton Santos, que cumpre castigo depois da expulsão frente ao Vitória de Guimarães (derrota por 3-0) e, ao que tudo indica, do avançado Ronald Pereira, que irá rumar ao Swansea, da segunda divisão inglesa (‘Championship’), e que teve a confirmação do próprio treinador.

“Felizmente, para ele. É uma oportunidade fantástica ir para Inglaterra e disputar o ‘Championship’. É uma imagem de marca que o futebol português tem e que o Estrela da Amadora pode ir cultivando, porque só assim os clubes podem crescer”, disse Sérgio Vieira, salientando que os reforços, como Rodrigo Pinho, têm de esperar pelas oportunidades para agarrar a titularidade.

Presente também nesta conferência de imprensa esteve o avançado Ronaldo Tavares, que garantiu que a equipa trabalha para ter mais golos marcados, apesar do Estrela da Amadora ser uma das equipas menos concretizadoras da I Liga (18 golos em outros tantos jogos).

“Trabalhámos sempre para o melhor. Claramente não queríamos ser o pior ataque do campeonato. Os avançados do Estrela da Amadora trabalham muito para serem felizes. Acredito que posso voltar a marcar ao Benfica. Tenho condições para o conseguir”, concluiu.

O Estrela da Amadora, 14º classificado da I Liga, com 18 pontos, recebe esta segunda-feira o Benfica, segundo, com 45, em jogo da 19.ª jornada, que será arbitrado pelo lisboeta Hélder Malheiro.