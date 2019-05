Os alunos lamentam também o facto de terem pedido uma reunião ao reitor da Universidade do Porto para discutirem soluções para mitigar os efeitos da obra e não terem tido uma resposta.

Contactada pela Lusa, a universidade esclarece que as obras na biblioteca estão incluídas na empreitada de reabilitação do edifício da Faculdade de Direito, uma obra com um ano de duração e orçada em 765 mil euros.

A intervenção na biblioteca foi inicialmente planeada para um período entre os dias 25 de março e 03 de maio, mas esses prazos tiveram de ser estendidos devido às condições meteorológicas registadas nestas datas, explica a universidade.

“A intervenção tem como objetivo a recuperação da cobertura da biblioteca e subsequentes trabalhos de reabilitação do espaço interior, sendo que os trabalhos na cobertura implicariam o total destelhamento do espaço, pelo que só poderiam ser realizados com a previsão de uma semana completa de tempo seco. Infelizmente, essa semana só viria a ocorrer entre 29 de abril e 03 de maio, altura em que se realizaram todos os trabalhos necessários na cobertura”, adianta.

Assim, os trabalhos de reabilitação interior tiveram de ser adiados até à conclusão da operação na cobertura, refere,, acrescentando que a intervenção teve de ser reagendada prevendo-se estar concluída em 14 de junho.

Quanto à solicitação da reunião com o reitor, a universidade esclarece que está à espera da conjugação de agendas do reitor e do recém-eleito diretor da FDUP para marcar uma data.