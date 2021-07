Os cerca de seis mil alunos portugueses que irão frequentar o programa Erasmus durante o primeiro semestre do próximo ano letivo e vão ser vacinados antecipadamente contra a Covid-19.

Estes estudantes do Ensino Superior já começaram a ser chamados, “num processo que irá decorrer na próxima semana”, disse ao Jornal de Notícias a task force para a vacinação.

De acordo com o jornal, os alunos estão a ser vacinados preferencialmente com a vacina da Janssen, que fica completa com apenas uma toma, e as alunas tomam a da Pfizer ou a da Moderna, cujo intervalo entre doses é de apenas quatro semanas.

No caso dos jovens que não conseguirem receber a segunda dose antes da partida, esta poderá ser tomada no país europeu de destino, explica a publicação.

Os agendamentos estão a ser feitos com base em listas enviadas pelas faculdades para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que as validou e remeteu para a task force.