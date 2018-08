Vinte estudantes estrangeiros de arquitetura vão construir um edifício polivalente e lúdico em Matosinhos, para apoiar a comunidade.

Vêm do Canadá, Austrália, México, Itália e Brasil e vão construir, em regime de voluntariado e em conjunto com moradores de Matosinhos, o Lugar da Partilha.

A iniciativa é promovida pela Casa da Arquitetura, em parceria com a empresa MatosinhosHabit, e a construção vai realizar-se no conjunto habitacional em Perafita pela sua localização "no coração da freguesia", revela o administrador da MatosinhosHabit, Tiago Maia.

A casa do Lugar da Partilha vai ser construída em madeira e estrutura de alumínio e as obras arrancam hoje, com uma cerimónia de inauguração que contará com a presença da presidente da Câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro.

Os custos da obra foram partilhados entre os parceiros institucionais e empresas que se quiseram juntar ao projeto, e tem data de conclusão prevista para 11 de agosto.

Fruto da colaboração entre a Casa da Arquitectura, a Câmara de Matosinhos, MatosinhosHabit e a União de Freguesias de Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo, "o programa Lugar de Partilha parte de uma filosofia que pretende demonstrar que o envolvimento das comunidades no projeto é crucial para a manutenção posterior dos equipamentos públicos", lê-se na nota de imprensa.

No âmbito de um laboratório de autoconstrução promovido pela Casa da Arquitectura-Centro Português de Arquitectura, o espaço será depois dinamizado pela União de Freguesias de Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo.