“Durante a noite de 06 de abril, um ataque de míssil balístico russo sobre Kiev causou uma destruição significativa nos escritórios que albergam espaços editoriais da empresa de difusão estrangeira do Estado da Ucrânia”, anunciou a cadeia de televisão Freedom, em comunicado, acrescentando que a sala da redação ficou destruída.

Nenhum funcionário ficou ferido neste ataque, segundo a mesma fonte.

O três últimos andares do centro empresarial onde estavam instalados os canais de televisão ficaram completamente destruídos, existindo uma grande cratera nas imediações, referiu aquele meio de comunicação social.

Várias cadeias de televisão mudaram-se para este edifício, após outro ataque em fevereiro, contra os locais onde se encontravam, de acordo com a Freedom.

A Ucrânia denunciou hoje um “ataque massivo” russo sobre o seu território, que causou pela menos uma morte e ferimentos em três pessoas, em Kiev, bem como outra vítima no sul do país.

A Rússia invadiu a Ucrânia a 24 de fevereiro de 2022, com o argumento de proteger as minorias separatistas pró-russas no leste e “desnazificar” o país vizinho, independente desde 1991 – após a desagregação da antiga União Soviética – e que tem vindo a afastar-se do espaço de influência de Moscovo e a aproximar-se da Europa e do Ocidente.