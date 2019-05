Pela segunda vez, os estudantes portugueses aderiram à greve climática estudantil internacional, que hoje se realizou em mais de 100 países e que em Portugal se alargou a 51 localidades.

A estudante Alice Vale de Gato disse à Lusa que em Lisboa terão aderido "12.000 a 13.000 estudantes" ao protesto, que tem nova data marcada para setembro.

No manifesto que leram em frente à escadaria da Assembleia da República, onde terminou uma marcha iniciada na rotunda do Marquês de Pombal, os estudantes voltaram a exigir a declaração de emergência climática, a meta da neutralidade carbónica até 2030 e "uma enorme vontade política" aos decisores europeus e portugueses.

Beatriz Farelo, outra das organizadoras, afirmou que a meta para o próximo protesto é "conseguir consenso com sindicatos, professores e ainda mais alunos" para que a greve seja geral.

Sofia Oliveira defendeu que são necessários políticos "que tomem decisões sabendo que há uma crise climática".

"Precisamos que o governo português deixe de ser cobarde e declare o estado de emergência climática agora", declarou, desvalorizando a declaração do ministro português do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, que na semana passada afirmou no parlamento que a emergência climática é apenas simbólica e que Portugal já faz mais pelo ambiente do que os dois países que a declararam, a Irlanda e o Reino Unido.

"Se é apenas simbólica, porque não declará-la e tomar medidas que tenham um impacto positivo?", questionou.

Beatriz Farelo referiu o encerramento das centrais elétricas a carvão de Sines e do Pego e o fim das concessões para prospeção de combustíveis fósseis como prioridades.